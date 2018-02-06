Давно не виделись: "Падерборн" против "Баварии" в 1/4 Кубка Германии
"Падерборн" – "Бавария"
Стадион: "Бентелер-Арена" (Падерборн, Германия)
Начало матча: 20:30
Арбитр: Маркус Шмидт (Штутгарт)
Мюнхенскую "Баварию" в рамках 1/4 финала Кубка Германии ожидает гостевой поединок против лидера третьего дивизиона – "Падерборна". Несмотря на возможную ротацию со стороны Хайнкеса, букмекеры не оставляют шансов хозяевам – слишком уж велика разница в классе между командами. Последняя встреча этих клубов случилась в Бундеслиге сезона 2014/2015, когда баварцами руководил еще Пеп Гвардиола, общий итог двух матчей – 10:0 в пользу мюнхенцев.
После того самого взлета в высший немецкий дивизион, падерборнцы резко упали в третью лигу, где и по сей день они пытаются вскарабкаться куда-нибудь повыше. В нынешнем сезоне у них это вполне неплохо получается – первое место с отрывом в 4 очка от ближайшего преследователя. В сравнении с прошлогодней 18-й строчкой третьего дивизиона все выглядит довольно обнадеживающе.
По ходу турнира подопечные Штеффена Баумгарта прошли "Санкт-Паули", "Бохум" и "Ингольштадт" – представителей второй Бундеслиги. Впервые за много лет команда из третьей лиги играет на столь поздней стадии, тем более, остальные 7 соперников – клубы из высшего немецкого дивизиона.
"Бавария" становится той командой, которой ее привыкли видеть во времена Хайнкеса: сметающей всех на своем пути. Последнее поражение мюнхенцы потерпели в конце ноября прошлого года, после чего были исключительно победы. В 1/8 финала Кубка Германии баварцы разобрались с дортмундской "Боруссией" – 2:1, после чего добыли еще 4 победы в чемпионате с общим счетом 14:4. Отрыв от ближайшего преследователя по Бундеслиге составляет 18 очков, в Лиге Чемпионов команду Хайнкеса ждет "Бешикташ", так что и шанс забрать кубок "Бавария" точно не упустит.
Интересные факты противостояния "Падерборна" и "Баварии":
Беспроигрышная серия "Баварии" во всех турнирах составляет 10 матчей.
"Падерборн" выиграл все 3 поединка Кубка Германии в текущем сезоне.
В трех последних матчах между этими соперниками мюнхенцы забивали, как минимум, 4 гола.
Ориентировочные составы на игру:
Падерборн: Ратайчак, Бедер, Штродик, Шонлау, Херценбрух, Крауссе, Михель, Антви-Аджей, Титц, Риттер, Йебоа.
Бавария: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Руди, Хамес, Мюллер, Роббен, Коман, Левандовски.
Прогноз на матч "Падерборн" – "Бавария":
"Бавария" – фаворит встречи, и хозяевам будет очень трудно что-либо противопоставить мюнхенцам. На столь поздней стадии турнира Хайнкес не станет подтягивать глубокий резерв, тем более высококлассных игроков в первой команде мюнхенцев – на два состава.
На победу "Падерборна" букмекеры предлагают коэффициент 23,00, на ничью – 10,50, на викторию "Баварии" – 1,13.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|21
|53
|2
|Байер Леверкузен
|21
|35
|3
|РБ Лейпциг
|21
|35
|4
|Боруссия Дортмунд
|21
|34
|5
|Шальке
|21
|34
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|7
|Аугсбург
|21
|31
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|31
|9
|Хоффенхайм
|21
|28
|10
|Ганновер 96
|21
|28
|11
|Герта
|21
|27
|12
|Фрайбург
|21
|25
|13
|Вольфсбург
|21
|24
|14
|Штутгарт
|21
|21
|15
|Вердер Бремен
|21
|20
|16
|Майнц 05
|21
|20
|17
|Гамбург
|21
|17
|18
|Кельн
|21
|13