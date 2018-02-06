Давно не виделись: "Падерборн" против "Баварии" в 1/4 Кубка Германии

"Падерборн" – "Бавария"

Стадион: "Бентелер-Арена" (Падерборн, Германия)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Маркус Шмидт (Штутгарт)

Мюнхенскую "Баварию" в рамках 1/4 финала Кубка Германии ожидает гостевой поединок против лидера третьего дивизиона – "Падерборна". Несмотря на возможную ротацию со стороны Хайнкеса, букмекеры не оставляют шансов хозяевам – слишком уж велика разница в классе между командами. Последняя встреча этих клубов случилась в Бундеслиге сезона 2014/2015, когда баварцами руководил еще Пеп Гвардиола, общий итог двух матчей – 10:0 в пользу мюнхенцев.

После того самого взлета в высший немецкий дивизион, падерборнцы резко упали в третью лигу, где и по сей день они пытаются вскарабкаться куда-нибудь повыше. В нынешнем сезоне у них это вполне неплохо получается – первое место с отрывом в 4 очка от ближайшего преследователя. В сравнении с прошлогодней 18-й строчкой третьего дивизиона все выглядит довольно обнадеживающе.

По ходу турнира подопечные Штеффена Баумгарта прошли "Санкт-Паули", "Бохум" и "Ингольштадт" – представителей второй Бундеслиги. Впервые за много лет команда из третьей лиги играет на столь поздней стадии, тем более, остальные 7 соперников – клубы из высшего немецкого дивизиона.

"Бавария" становится той командой, которой ее привыкли видеть во времена Хайнкеса: сметающей всех на своем пути. Последнее поражение мюнхенцы потерпели в конце ноября прошлого года, после чего были исключительно победы. В 1/8 финала Кубка Германии баварцы разобрались с дортмундской "Боруссией" – 2:1, после чего добыли еще 4 победы в чемпионате с общим счетом 14:4. Отрыв от ближайшего преследователя по Бундеслиге составляет 18 очков, в Лиге Чемпионов команду Хайнкеса ждет "Бешикташ", так что и шанс забрать кубок "Бавария" точно не упустит.

Интересные факты противостояния "Падерборна" и "Баварии":

Беспроигрышная серия "Баварии" во всех турнирах составляет 10 матчей.

"Падерборн" выиграл все 3 поединка Кубка Германии в текущем сезоне.

В трех последних матчах между этими соперниками мюнхенцы забивали, как минимум, 4 гола.

Ориентировочные составы на игру:

Падерборн: Ратайчак, Бедер, Штродик, Шонлау, Херценбрух, Крауссе, Михель, Антви-Аджей, Титц, Риттер, Йебоа.

Бавария: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Руди, Хамес, Мюллер, Роббен, Коман, Левандовски.

Прогноз на матч "Падерборн" – "Бавария":

"Бавария" – фаворит встречи, и хозяевам будет очень трудно что-либо противопоставить мюнхенцам. На столь поздней стадии турнира Хайнкес не станет подтягивать глубокий резерв, тем более высококлассных игроков в первой команде мюнхенцев – на два состава.

На победу "Падерборна" букмекеры предлагают коэффициент 23,00, на ничью – 10,50, на викторию "Баварии" – 1,13.