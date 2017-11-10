Давыдов: "Хочется играть в "Спартаке", но пока не особо получается"

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов заявил, что он надеется завоевать место в основном составе команды.

"Естественно, хотелось как можно лучше зарекомендовать себя, попасть в обойму игроков основы, выходить играть как можно чаще. Все-таки мне уже 22 года, и хочется играть в "Спартаке". Ну, вот пока не особо получается.

Почему не играл с "Севильей", после неплохого матча с Нальчиком? В Севилью не полетел, потому что у меня было небольшое повреждение, вернее мышечный спазм, и тренерский штаб решил, что мне нет смысла лететь. Я проходил восстановление здесь, в Москве, и сейчас все нормально. А с "Ростовом" играл Бакаев, и, считаю, сыграл достойно. Тренерскому штабу виднее, кого ставить в состав, кого нет.

Злиться мне нужно, прежде всего, на самого себя. Ни один тренер не враг себе. При Аленичеве я забил первый гол за "Спартак", выходил и играл в основе – на Кубок с "Кубанью", с "Уралом" – были шансы, чтобы ими воспользоваться. Повторюсь, тренер не враг себе и если игрок выходит в основе – он действительно это заслужил. Если нет – нужно работать", - приводят слова Давыдова российские СМИ.

В этом сезоне 22-летний Давыдов провел за "Спартак" всего 1 матч за первую команду.

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