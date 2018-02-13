Давыдов не покинет "Спартак" зимой

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Давыдов не покинет "Спартак" зимой

Форвард "Спартака" Денис Давыдов не покинет московский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщают российские СМИ.

Несмотря на желание главного тренера "красно-белых" Массимо Карреры отправить 22-летнего футболиста в аренду, было принято решение оставить его в команде.

В этом сезоне Давыдов сыграл за первую команду "Спартака" только 1 матч Кубка России. 

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