Давыдов рассказал, почему Промес называл его вонючкой

Фото инстаграм Дениса Давыдова

Экс-форвард московского "Спартака" Денис Давыдов поведал историю о том, как вингер "красно-белых" Квинси Промес дал ему нелицеприятное прозвище.

"Мы приехали на сбор в Швейцарию, а я забыл зубную щётку. Мы жили в одном номере со Славой Кротовым, а Квинси постоянно к нам заходил. Ну, Слава в шутку сказал: "Смотри, Давыдов без щётки приехал". Щётку я купил в тот же день, но Промес до конца сборов меня называл вонючкой. Кричал: "Hey, stinky!", - рассказал Давыдов.

26-летний футболист покинул "Спартак" в 2018 году. Сейчас он выступает за "Томь".

Что касается Промеса, то он вернулся в московский клуб после непродолжительных периодов в "Севилье" и "Аяксе".

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