Давыдов высказался о голевой "засухе" Кокорина

Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов порассуждал на тему того, почему форвард первой команды Александр Кокорин перестал забивать голы.

"Просто против него принялись играть внимательнее, стало больше подстраховки. Это вполне естественно. Тренеры соперников дают установку действовать против Кокорина с особой концентрацией, включается групповой отбор. Нападающего либо сразу атакуют двое, либо один защитник отбирает, а второй подстраховывает. Ещё стали внимательнее играть против него в штрафной. В последних матчах были моменты, когда Кокорин должен был забивать, но у него пропал фарт. Ничего страшного - в "Зените" есть другие хорошие нападающие, которые обязаны взять бомбардирское бремя на себя. Играть за счёт Кокорина, который оттягивает на себя двоих-троих защитников. Нужно использовать свободные зоны, агрессивнее угрожать воротам. Раз Александру стали больше уделять внимания, значит, пора проявлять лидерские качества и другим игрокам" - сказал Давыдов.

Стоит отметить, что 26-летний Кокорин не забивает с 1 октября.

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