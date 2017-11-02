Давыдов высказался о голевой "засухе" Кокорина
Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов порассуждал на тему того, почему форвард первой команды Александр Кокорин перестал забивать голы.
"Просто против него принялись играть внимательнее, стало больше подстраховки. Это вполне естественно. Тренеры соперников дают установку действовать против Кокорина с особой концентрацией, включается групповой отбор. Нападающего либо сразу атакуют двое, либо один защитник отбирает, а второй подстраховывает. Ещё стали внимательнее играть против него в штрафной. В последних матчах были моменты, когда Кокорин должен был забивать, но у него пропал фарт. Ничего страшного - в "Зените" есть другие хорошие нападающие, которые обязаны взять бомбардирское бремя на себя. Играть за счёт Кокорина, который оттягивает на себя двоих-троих защитников. Нужно использовать свободные зоны, агрессивнее угрожать воротам. Раз Александру стали больше уделять внимания, значит, пора проявлять лидерские качества и другим игрокам" - сказал Давыдов.
Стоит отметить, что 26-летний Кокорин не забивает с 1 октября.
Не пропустите: Дриусси обещает подарить Кокорину огромный бургер, если тот забьет 30 голов в сезоне. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гётце: "Я рад вернуться в сборную Германии"
-
Бэйл восстановился после травмы
-
"Локомотив" выпустил официальное заявление по травмам Гильерме и Эдера
-
Рафинья может покинуть "Баварию"
-
Стала известна заявка сборной Германии на товарищеские матчи с Англией и Францией
-
Касорла мог остаться без ноги
-
Монтелла близок к увольнению из "Милана"
-
"Реал" включился в борьбу за Коутиньо
-
Наингголан вызван в сборную Бельгии
-
Кокорин установил личный рекорд
-
Стала известна заявка сборной Португалии на матчи с Саудовской Аравией и США, Роналду вне состава
-
Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы
-
"Эспаньол" продлил Морено
-
Ракицкий пропустит матч со сборной Словакии
-
Лопетеги объявил состав сборной Испании на матчи с Коста-Рикой и Россией
-
Панченко рассказал о своих перспективах вернуться в сборную России
-
Варан вернулся в строй
-
Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
-
Эвра получит пятиматчевую дисквалификацию
-
Турнир прогнозов: анонс 16 тура
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|15
|32
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|29
|3
|ЦСКА Москва
|15
|25
|4
|Краснодар
|15
|24
|5
|Урал
|15
|23
|6
|Спартак Москва
|15
|22
|7
|Уфа
|15
|21
|8
|Арсенал Тула
|15
|20
|9
|Ахмат
|15
|18
|10
|Рубин
|15
|18
|11
|Ростов
|15
|18
|12
|Амкар
|15
|17
|13
|Тосно
|15
|17
|14
|Динамо Москва
|15
|14
|15
|Анжи
|15
|13
|16
|СКА Хабаровск
|15
|12