Даяку перешёл в "Баварию"

"Бавария" в своём официальном твиттере объявила о переходе нападающего "Штутгарта" Леона Даяку.

Трансфер 18-летнего футболиста обошёлся мюнхенскому клубу в 1,5 миллиона евро. Стороны заключили контракт до 2023 года.

За основную команду воспитанник "Штутгарта" провёл всего 2 матча. А в составе молодёжки в прошлом сезоне форвард забил 17 голов в 31 игре.

Рыночная стоимость Даяку оценивается в 300 тысяч евро.

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