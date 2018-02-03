Дайч: "В "Манчестер Сити" изменился подход к формированию состава"

Наставник "Бернли" Шон Дайч рассказал о том, как Хосеп Гвардиола комплектует состав в "Манчестер Сити".

"Безусловно, у "Сити" хорошая команда. Но подход к формированию состава изменился, теперь они собирают в клубе лучших футболистов как минимум Европы, если не мира. В этом отличие "горожан" от некоторых команд, как "Манчестер Юнайтед" при Фергюсоне, где были собраны топовые игроки и воспитанники академии.

Теперь в клубах мыслят по-другому. Требования к футболистам в АПЛ стали намного выше. Помню, что во время работы в "Барселоне" Гвардиола говорил, что незачем покупать игроков, если можно довериться молодежи. Но теперь в "Сити" он покупает звезд, в команде играет не так много воспитанников клуба.

Сейчас они покупают футболистов, которые подходят под поставленные цели или виртуально подходят под эти цели. Таковы нынешние требования АПЛ" - приводит слова Дайча Sky Sports.

Читайте также: Гвардиола: "Говорят, что все, что у нас есть - это деньги, но мы - не самый богатый клуб". | http://soccernews.ru