Дайч: "Я не только ем червей, а также еще курю выхлопные газы"



Главный тренер "Бернли" Шон Дайч опроверг информацию о том, что его голос стал хриплым из-за поедания дождевых червей.

"Я ем дождевых червей? Кроме этого я также курю выхлопные газы. Еще мне приходится есть гравий. Я сочетаю эти три компонента, что мой гол был таким хриплым.

Если честно, то я не ем никаких червей. Однажды я просто пошутил. Большой сочный червяк висел у меня во рту и я сделал вид, что жевал его. Потом я выплюнул его и вымыл рот", - приводит слова Дайча Sky Sports.

Видео: Дайч дает интервью.

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