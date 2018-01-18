Дайч: "Я не только ем червей, а также еще курю выхлопные газы"

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Дайч: "Я не только ем червей, а также еще курю выхлопные газы"
Главный тренер "Бернли" Шон Дайч опроверг информацию о том, что его голос стал хриплым из-за поедания дождевых червей.

"Я ем дождевых червей? Кроме этого я также курю выхлопные газы. Еще мне приходится есть гравий. Я сочетаю эти три компонента, что мой гол был таким хриплым. 

Если честно, то я не ем никаких червей. Однажды я просто пошутил. Большой сочный червяк висел у меня во рту и я сделал вид, что жевал его. Потом я выплюнул его и вымыл рот", - приводит слова Дайча Sky Sports.

Видео: Дайч дает интервью.

Не пропустите: Андерсен: "Тренер "Бернли" Дайч ел червей на тренировках". | http://soccernews.ru

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Абалдеть. Черви, гравий, выхлопгазы.

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