Дайер будет капитаном сборной Англии в товарищеском матче с Германией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с капитаном национальной команды на товарищеский матч с Германией.

Как сообщает официальный твиттер "трёх львов", с капитанской повязкой на поле выйдет хавбек "Тоттенхэма" Эрик Дайер.

Напомним, что матч Англия - Германия состоится сегодня на стадионе "Уэмбли" в 23:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru