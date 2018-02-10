Дайер: "Мы доминировали над "Арсеналом" на протяжении всей игры"

Хавбек "Тоттенхэма" Эрик Дайер подвел итоги матча против "Арсенала" (1:0).

"Мы доминировали на протяжении всей игры. Во втором тайме у нас было много моментов и, конечно же, мы обязаны были их забивать, чтобы не нервничать в концовке.

Кейн любит забивать "Арсеналу". Думаю, что сегодня он мог записать на свой счет больше голов" - приводит слова Дайера ВВС.

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