Дайер: "Мы объединили страну"

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Дайер: "Мы объединили страну"

Хавбек сборной Англии Эрик Дайер прокомментировал поражение в полуфинале Чемпионата Мира.

"Львы" уступили команде Хорватии в овертайме. Дайер вышел на замену, но не смог помочь своей дружине.

"Сейчас страна очень болезненно переживает это поражение, это сложный период. Мы дали возможность гордится командой и получать удовольствие. Трудно описать эмоции, но мне кажется, что мы объединили страну", - сказал Дайер после матча.

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