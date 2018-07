Дайер: "Мы объединили страну"

Хавбек сборной Англии Эрик Дайер прокомментировал поражение в полуфинале Чемпионата Мира.

"Львы" уступили команде Хорватии в овертайме. Дайер вышел на замену, но не смог помочь своей дружине.

"Сейчас страна очень болезненно переживает это поражение, это сложный период. Мы дали возможность гордится командой и получать удовольствие. Трудно описать эмоции, но мне кажется, что мы объединили страну", - сказал Дайер после матча.

"The country is going through such a difficult period right now, it gave the country something to enjoy, something to cheer about. It's difficult to say not being there but I feel like it brought the country together again"



@ericdier on @England's #WorldCup pic.twitter.com/rKtpgVAibV