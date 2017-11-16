Дайер: "Сейчас мы видим лучшего Эриксена, что когда-либо существовал"

Хавбек "Тоттенхэма" Эрик Дайер лестно отозвался о партнере по клубу Кристиане Эриксене.

"Эриксен продолжает феерить, это прекрасная новость для "Тоттенхэма“. Сейчас мы видим лучшего Эриксена, что когда-либо существовал. Надеюсь, что он продолжит в том же духе.

Игра против "Арсенала"? Всё просто. Наша ментальность велит побеждать" - приводит слова Дайера Independent.

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