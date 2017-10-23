Дайш может возглавить "Эвертон"

"Эвертон" начал поиск нового главного тренера, который станет преемником уволенного сегодня Рональда Кумана.

Как сообщает The Telegraph, руководство "ирисок" может попытаться переманить наставника "Бернли" Шона Дайша, в услугах которого также заинтересован "Лестер".

Также отмечается, что до назначения нового тренера "Эвертоном" будет руководить Дэвид Ансуорт, который возглавляет молодёжную команду мерсисайдцев. | http://soccernews.ru