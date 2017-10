Дайш не намерен возглавлять "Эвертон"

Главный тренер "Бернли" Шон Дайш не собирается уходить в "Эвертон", который заинтересован в его услугах.

"Ничего не изменилось. Об уходе в "Эвертон" не может быть и речи - это всё выдумки других людей. Я уже проходил через подобное - моё имя упоминалось несколько раз в различных слухах на протяжении последних нескольких лет. Я просто продолжал делать то, чем занимаюсь. Это никак не отразится на мне" - приводит слова Дайша Four Four Two.

