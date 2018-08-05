Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Свой первый домашний матч нового сезона московское ЦСКА провело с одноименным клубом из Ростова, который после выигрыша в первом туре чувствовал себя весьма уверенно. Армейцы наоборот свой стартовый матч "запороли", да еще и "запороли" тому, кто часом ранее разгромно проиграл "Оренбургу". После ничьи с "Крыльями Советов" Виктору Гончаренко пришлось как-то менять ситуацию, чтобы добыть первую победу в сезоне и уже со старта не отстать от остальных претендентов на титул. Но слово "менять" было совершенно не применимо для стартового состава, который практически не изменился по сравнению с первым туром. Да и будем откровенны, менять особо некого, вернее – не на кого!

Уже в дебюте встречи команда Валерия Карпина существенно огорчила московских армейцев. На 7 минуте Скопинцев подключился по левому флангу, получил мяч вблизи штрафной площади и сделал точный навес на Сергея Паршивлюка, который отклеился от защитника и мощным ударом головой пробил Акинфеева – 0:1, ужасное начало для ЦСКА в первом домашнем матче сезона.

Стоит отметить, что после пропущенного гола ЦСКА практически не зашевелилось. Первый ответ последовал только на 18 минуте. Марио Фернандес пронёсся с мячом со своей половины поля до чужой лицевой и совершил навес на Чалова, который пробил головой с перспективной позиции, выпрыгнув выше исландских защитников "Ростова", но выстрел оказался неточным.

В дальнейшем стадион настигло абсолютное "моментное затишье". "Ростов" стал играть по счету, не оставляя большого количества свободных зон для подопечных Гончаренко, и периодически даже покалывал армейцев быстрыми контратаками. Хоть немного ситуация начала меняться только в конце первой половины встречи.

На 40 минуте воротам Абаева угрожал Чалов, который воспользовался отскоком мяча после подачи с углового, и мощно низом запустил его в сторону рамки. Было жарко, но один из защитников подставил ногу и заблокировал выстрел. А на 43 минуте Бийол воспользовался скидкой Фернандеса после дальнего кросса в штрафную и головой пробил в сторону ворот Абаева. К сожалению для армейских фанатов, над перекладиной!

В начале второго тайма в составе ЦСКА дебютировал новобранец Абель Эрнандес, который вышел на поле вместо Ефремова. Хотя, в первые минуты заключительной половины встречи данная замена игру никак не изменила. В перерыве "Ростов" немного отдохнул, получил указания, а, может, и нагоняя от Карпина, и стал действовать так же компактно, как и в середине первого тайма. Кстати, именно Абель совершил первый удар во втором тайме – аж на 61 минуте, да и тот выдался совершенно неточным.

На 65 минуте ЦСКА смог создать один из самых опасных моментов в матче. После подачи с углового и борьбы в воздухе мяч отскочил к Абелю Эрнандесу, который пробил в падении, но не попал по полупустым воротам. После этого момента армейцы стали постепенно приближаться к чужой штрафной площади и активно ужимать "Ростов" к собственным воротам, но затяжные позиционные атаки не давали особого эффекта, ведь защита играла внимательно и в последний момент выбивала мяч подальше.

Несмотря на все попытки ЦСКА довести свои атаки до логического завершение, "Ростов" таки отстоял победу и записал в свой актив вторые 3 очка в сезоне. Таким образом. Команда Валерия Карпина еще не теряла баллов и идет в зоне лидеров, а вот у армейцев пока все плохо. Они выиграли Суперкубок России, но в чемпионате еще не забивали и, как следствие, одно очко в двух матчах не дает подопечным Гончаренко подняться в первую половину турнирной таблицы.

ЦСКА – "Ростов" – 0:1

Голы: Паршивлюк, 7 – 0:1.

ЦСКА: Акинфеев – Бекао, Магнуссон, Чернов (Жамалетдинов, 84) – Фернандес, Бийол, Набабкин, Щенников (Ахметов, 46) – Ефремов (Эрнандес, 46), Бистрович, Чалов.

"Ростов": Абаев – Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш – Гацкан, Салетрос (Калачёв, 60) – Скопинцев (Логашов, 76), Юсупов, Ионов (Мирзов, 83) – Сигурдарсон.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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