Даже Салах не помог: Саудовская Аравия дожимает Египет и впервые в ХХI веке выигрывает на мундиалях

Третий тур группы "А" завершался матчем команд, которым уже ничего не нужно, кроме престижа. Египет и Саудовская Аравия вышли на поле исключительно для того, чтобы забрать свои очки и расположиться на третьем месте в группе. Все-таки это Чемпионат Мира, такое событие бывает раз в 4 года, а иногда и раз в 36 лет. Тут уж не до расслабленности: есть матч ‒ нужно побеждать.

Игра началась довольно динамично, однако перемещения по полю не приводили к острым моментам. Большая часть атак врезалась в оборону одной из команд, как волны бьются об волнорез, и стремилась в противоположную сторону. В первые 20 минут сборные создали лишь один момент, который можно назвать опасным. На 15 минуте полузащитник "орлов пустыни" Аль-Давсари получил мяч, пробежался с ним, по дороге обведя несколько представителей египетской обороны, и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади. Мяч прошел немного выше ворот.

Ну а дальше настала трехминутка Салаха. Сначала вингер "Ливерпуля" получил мяч после длинной передачи за спину защитников, принял его и вторым касанием исполнил парашют, перебросив голкипера. Удар полетел точно в цель – 1:0.

А уже через две минуты Мохаммед снова выходил один на один с голкипером, но на этот раз парашют не прошел. Салах долго сближался с вратарем, прицеливался, а на финальный удар сил уже не хватило. "Кожаный снаряд" перелетел кипера, однако в створ ворот не попал. Супермомент упущен.

Саудовская Аравия пыталась дойти до чужих ворот, однако моментов создавать не удавалось. Зато, это делал Египет. На 35 минуте Салах феноменально разобрался с защитой "зеленых" и отдал аккуратный пас в штрафную площадь. Трезеге, который набегал под передачу, решил пробить с лета одним касанием, но мяч немного не попал в дальнюю "девятку" – мяч прошел немного выше.

Но все-таки упорство аравийцев дало результат. На 39 минуте, после очередного набега "орлов" на половину поля "фараонов", рука египетского защитника Фатхи нашла мяч внутри штрафной площади. Это пенальти! Но, к несчастью Саудовской Аравии, даже такой шанс не позволил им забить первый гол на нынешнем турнире и сравнять счет. К мячу подошел Аль-Муваллад и пробил сильно, но не высоко. Голкипер Аль-Хадари угадал направление удара и спас свои ворота.

Но на второй компенсированной к первому тайму минуте судья Вильмар Рольдан назначил еще один пенальти в ворота "фараонов". Али Габр ухватил соперника за майку в собственной штрафной и после длительных споров и видеоповтора рефери принял окончательное решение указать на точку. Теперь к мячу подошел Аль-Фараж и пробил точно в левый угол - 1:1.

Второй тайм начался по образцу первого – динамично, но без моментов. Первый опасный эпизод возник лишь на 54 минуте. Центральный защитник Египта Хегази прерывал навел в штрафную площадь, но выбил мяч точно на Бахбира. Полузащитник хорошо поймал игровой снаряд на ногу и первым касанием мощно пробил по воротам с близкой дистанции. Но не повезло – выше ворот.

"Фараоны" ответили почти сразу же. Трезеге открывался под навес в штрафную площадь и опасно пробил по воротам аравийцев с района одиннадцатиметровой отметки. Мяч прошел немного правее дальнего угла. В дальнейшем команды начали играть больше позиционно и мяч намертво увяз в центре поля. Хотя, Саудовская Аравия владела "круглым снарядом" куда больше – 70 на 30!

На 69 минуте Саудовская Аравия создала еще один момент. После отличного навеса центральный полузащитник "орлов пустыни" Аль-Могахви нанес мощный удар головой под перекладину, но египетский голкипер Аль-Хадари вытащил мяч.

На 88 минуте аравийцы имели шанс отличится после стандартного положения, но после подачи на Аль-Могахви, полузащитник не смог как следует развернуться и его удар через себя получился немного смазанным. Как следствие – немного выше ворот.

Игра близилась к ничьей, но финальный натиск на ворота Египта снова принес плоды, как и в конце прошлого тайма. Аль-Давсари получил мяч в штрафной площади и с острого угла низом пустил "кожаного" прямо в дальний угол египетских ворот – 2:1 и это победа. Саудовская Аравия добывает свою первую "викторию" на Чемпионатах Мира в ХХІ веке и поднимается на третье место группы "А", оставляя Египет позади. Салах и компания не смогли ничего противопоставить своим соперникам и завершили турнир с нолем в графе "очки".

Саудовская Аравия – Египет – 2:1

Голы: Салах, 22 – 0:1; Аль-Фараж, 45+6 – 1:1; Аль-Давсари, 90+5 – 2:1

Саудовская Аравия: Аль-Мусайлим – Аль-Бурайк, У. Хавсави, Я. Хавсави Аль-Шахрани – Аль-Давсари, Аль-Могахви, Отайф, Аль-Фараж, Бахбир (Асири, 65) – Аль-Муваллад (Аль-Шехри, 79).

Египет: Аль-Хадари – Фатхи, Габр, Хегази, Абдельшафи – Эль-Нени, Хамед – Салах, Саид (Варда, 45+7), Трезеге (Кахраба, 81), Мосхен (Собхи, 64).

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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