Даже в Англии бывают банкроты: почему один из старейших клубов Альбиона "Болтон" может исчезнуть?

После того, как владельца английского "Блэкпула" Оуэна Ойстона фактически изгнали из своего клуба за неудовлетворительное управление, вполне вероятен отъезд еще одного одиозного владельца из знаменитого футбольного клуба округа Ланкашир. Заплатив своим сотрудникам деньги за субботнюю игру против "Миллуолла" (игра состоится сегодня – ред.), Кен Андерсон начал утверждать, что нашел покупателя для "Болтона" и готовится разорвать любые связи со своим нынешним клубом. Детали предполагаемой продажи являются отрывочными и отчасти неизвестными. В переговоры были вовлечены несколько больших консорциумов, а также есть шанс, что в дело вмешается семья бывшего владельца "Болтона" Эдди Дэвиса. В прошлом году "рысаки" уже стояли на грани банкротства, но были спасены благодаря ссуде в 5 миллионов фунтов стерлингов от компании Дэвиса. Как полагают, теперь бывший владелец имеет большое влияние на акции клуба вынудить нынешнего владельца "Болтона" уйти. Андерсон настаивает, что переговоры являются достаточно секретными и подкрепляются некими юридическими бумагами, которые эту саму секретность закрепляют, однако, стоит понимать, что причины столь скорой продажи достаточно ясны.

Кен Андерсон не смог найти деньги, чтобы заплатить сотрудникам клуба за февраль, и высший совет "Болтона" пригрозил не выйти на игру против "Миллуолл", потому что стюарды и операторы не были намерены продолжать сотрудничество с "людьми в белом", после того как ушли с прошлых матчей без зарплаты. Сейчас же Андерсон стремится передать фактически нищий клуб кому-то еще до того, как ситуация станет совершенно критической в марте. На данном этапе сообщается, что собственник "Болтона" все же нашел деньги, чтобы выпатить зарплаты сотрудникам стадиона. Это гарантировало, что клуб получит сертификат безопасности от лиги, и следующая встреча может состояться. Однако, игроки и старшие сотрудники клуба все еще ждут зарплату за прошлый месяц.

Председатель "Форест Грин Роверс" (клуб из второй английской лиги – ред.) Дейл Винс назвал Андерсона "мошенническим председателем и скользким персонажем", так как тот взял одного из своих игроков клуба из Нейлсворта в аренду, однако теперь не имеет необходимых средств, чтобы выдать ему согласованную по контракту заработную плату. Пол Андерсон, на данный момент житель Швейцарии, находится в "Болтоне" с 2016 года, до этого бизнесмен косвенно участвовал в деятельности еще нескольких футбольных клубов. Он ответил на комментарии Винса, сказав: "Я не опущусь до того уровня, который он задал в своих обвинениях". "Он, конечно, не Эдди Дэвис", - говорит Уильям Грин, один из владельцев абонемента. "Мы не в праве ожидать, что каждый владелец внесет достаточно денег, чтобы позволить нам играть рядом с такими командами, как "Манчестер Сити", но при этом мы не намеренны терпеть ситуацию, когда листовки о закрытии клуба падают нам на коврик в виде нежелательной почты. Раньше клуб был культовым, но за последние пару лет атмосфера стала просто токсичной".

Список неудач "Болтона" при правлении Пола Андерсона действительно смущает. Клуб должен 250 тыс. фунтов стерлингов полиции Большого Манчестера, около 60 тыс. фунтов стерлингов службе скорой помощи и семизначную сумму(!) совету по неоплаченным ставкам. Кроме того, были закрыты чеки для выплаты зарплаты игрокам и сотрудникам, и даже местная служба общественного питания жалуется на просроченные и пропущенные платежи. В начале этой недели тренировочную базу клуба пришлось закрыть из-за нехватки еды и питания. Протесты фанатов были не такими грязными и открытыми, как в упоминаемом ранее "Блэкпуле", однако в январе поражение от "Вест Бромвича" (матч состоялся 21 января, хозяева проиграли со счетом 0:2 – ред.) сопровождалось десятками теннисных мячей, летящими с трибун на поле.

"Мы сыты по горло", – говорит Уильям Грин. "Вместо того, чтобы быть главным событием недели, матчи "Болтона" начали портить эту самую неделю. После шести десятилетий в качестве фанатов, несколько из нас проводят выходные в Чорли. Да, мы смотрим матчи Национальной лиги Север. Это настоящий футбол, без страха, а аромат мясных и картофельных пирогов всегда неотразим. Однако, возможно, мы когда-нибудь вернемся в "Болтон". Все местные жители Чорли знают, что мы "нарушители" и "предатели", так как во время матчей они видели, как мы проверяли счет матчей "Болтона" на своих наших телефонах".

Источник: The Guardian, перевел и адаптировал Игорь Малиенко.

От редакции! Один из старейших клубов Англии – "Болтон Вандерерс" – был основан в 1874 году и является одной из 12-ти команд-основателей Футбольной лиги Англии – первой профессиональной футбольной лиги в мире. Сейчас команда находится на грани исчезновения. Дела плохи не только в финансовом секторе, но и в турнирном – по состоянию на 9 марта 2019 года "люди в белом" находятся на предпоследнем 23 месте Чемпионшипа с 26 баллами после 35 туров, при этом клуб проиграл 4 из 5 последних поединков, а спасительное 21 место находится на расстоянии 7 очков. Многие могут помнить эту команду по выступлениям в АПЛ. "Болтон" вылетел из самой богатой лиги мира в 2012 году, и с тех пор продолжает свое дальнейшее падения. Несколько лет назад "странники" уже вылетали в Первый английский дивизион, однако смогли вернуться назад в Чемпионшип. Год назад участь могла повториться: "Болтон" находился в зоне вылета, и, чтобы остаться в лиге, команде непременно нужно было побеждать "Ноттингем Форрест". К 86 минуте встречи "рысаки" горели со счетом 1:2, однако перевернули ход игры, забили 2 гола за 2 минуты и остались в Чемпионшипе. Болельщики вспоминают тот подвиг, как один из главных камбеков всего чемпионата. Кроме того, болельщики постоянно надеются на то, что следующий сезон уж точно станет прорывным для клуба, однако ситуация только ухудшается. Стоит отметь, что уже 4 года "Болтон" подписывает себе только свободных агентов, либо же берет игроков в аренду.

Многие английские СМИ, помимо The Guardian, сообщают, что кризис в клубе достиг просто нереальных масштабов. Задержки заплаты игрокам, тренерам и персоналу – это даже не самое худшее, что может быть. Дело в том, что руководство "Болтона" не может обеспечить своих работников самыми элементами вещами, будь то стирка формы или закупка воды и еды. Все это члены структуры команды обеспечивают за свои деньги. Сейчас долги "странников" только умножаются, и Пол Андерсон очень хочет избавиться от своего "чемодана без ручки". Сообщается, что он готов продать команду за 27 млн фунтов стерлингов (на самом деле потенциальные покупатели заплатят больше, так им придется заплатить еще и семизначную сумму долгов). Вполне возможно, что клуб со столь богатой историей захотят купить азиатские миллиардеры, и "Болтон" пойдет по пути "Лестера" или "Вулверхэмптона". Однако, это только перспектива, а пока остается только следить за ситуацией в команде.