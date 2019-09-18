Стало известно, когда Кокорин прибудет в расположение "Зенита"
Форвард "Зенита" Александр Кокорин прибудет в расположение клуба в конце текущей недели.
Как сообщает "СЭ", клуб выделил игроку время для решения всех вопросов после выхода из колонии. Сначала Кокорину предстоит пройти полный медосмотр, после чего он приступит к индивидуальным тренировкам для набора необходимых физических кондиций.
Напомним, что свой последний матч за "Зенит" Кокорин провел 7 октября 2018 года.
Вчера, 17 сентября, Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были выпущены из колонии по УДО.
Читайте также: СМИ сообщили зарплату Кокорина по новому контракту с "Зенитом". | http://soccernews.ru
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