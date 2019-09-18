Стало известно, когда Кокорин прибудет в расположение "Зенита"

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Стало известно, когда Кокорин прибудет в расположение "Зенита"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин прибудет в расположение клуба в конце текущей недели.

Как сообщает "СЭ", клуб выделил игроку время для решения всех вопросов после выхода из колонии. Сначала Кокорину предстоит пройти полный медосмотр, после чего он приступит к индивидуальным тренировкам для набора необходимых физических кондиций.

Напомним, что свой последний матч за "Зенит" Кокорин провел 7 октября 2018 года.

Вчера, 17 сентября, Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были выпущены из колонии по УДО.

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