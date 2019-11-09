"Бавария" не заинтересована в приглашении Аллегри

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"Бавария" не заинтересована в приглашении Аллегри

Руководство "Баварии" не заинтересовано в услугах Массимилиано Аллегри.

Как сообщает Calciomercato, мюнхенский клуб не стал подписывать контракт с итальянцем, так как опасается повторения истории с Карло Анчелотти, при котором клуб провалился в еврокубках.

Отмечается, что на данный момент "Бавария" рассматривает кандидатуры Жозе Моуринью и Эрика тен Хага.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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