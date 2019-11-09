"Бавария" не заинтересована в приглашении Аллегри
Руководство "Баварии" не заинтересовано в услугах Массимилиано Аллегри.
Как сообщает Calciomercato, мюнхенский клуб не стал подписывать контракт с итальянцем, так как опасается повторения истории с Карло Анчелотти, при котором клуб провалился в еврокубках.
Отмечается, что на данный момент "Бавария" рассматривает кандидатуры Жозе Моуринью и Эрика тен Хага.
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|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|22
|2
|РБ Лейпциг
|11
|21
|3
|Хоффенхайм
|11
|20
|4
|Боруссия Дортмунд
|10
|19
|5
|Шальке
|11
|19
|6
|Бавария Мюнхен
|10
|18
|7
|Фрайбург
|10
|18
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|9
|Вольфсбург
|10
|17
|10
|Байер Леверкузен
|10
|15
|11
|Унион Берлин
|11
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|Герта
|11
|11
|13
|Вердер Бремен
|10
|11
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|11
|11
|15
|Аугсбург
|11
|10
|16
|Майнц 05
|11
|9
|17
|Кельн
|11
|7
|18
|Падерборн
|11
|4