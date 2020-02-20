Новичок "Барселоны" Брэйтуэйт: "Месси - лучший игрок в истории"

Новичок "Барселоны" Мартин Брейтуэйт высказался о своем трансфере в каталонский клуб.

"Я безумно рад. Исполнилась моя мечта. Любой футболист хочет играть за "Барселону". Я хочу выигрывать трофеи с клубом.

Я техничный, физически сильный, быстрый и умный футболист. Я стараюсь становиться лучше с каждым днем. Моя главная цель - забить много голов.

Месси - лучший игрок в истории. Мне повезло, что я смогу с ним разделить раздевалку", - приводит слова Брейтуэйта Mundo Deportivo.

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