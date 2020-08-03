"Рубин" сыграл вничью с КАМАЗ в товарищеском матче

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"Рубин" сыграл вничью с КАМАЗ в товарищеском матче

В рамках товарищеской игры "Рубин" сыграл вничью с КАМАЗ.

"Рубин" - КАМАЗ 1:1

Голы: Куликов (аг), 55 - 1:0, Галиакберов, 62 - 1:1

"Рубин" (первый тайм): Дюпин (в), Зуев, Старфельт, Уремович (к), Меркулов, Абильдгор, Игорь Коновалов, Бакаев, Кварацхелия, Йевтич, Игнатьев.

"Рубин" (второй тайм): Иван Коновалов (в), Самошников, Тарасов (к), Бегич, Данченко, Могилевец, Игорь Коновалов, Бакаев (Закиров, 70), Давиташвили, Йевтич, Деспотович.

Отметим, что в первом туре нового сезона РПЛ "Рубин" сыграет против "Локомотива".

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