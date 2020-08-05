Агент Мендеш предложил услуги Хамеса ПСЖ
Агент Жорже Мендеш работает над переходом хавбека "Реала" Хамеса Родригеса в другой клуб.
По сведениям Le10sport, агент предложил услуги 29-летнего колумбийца ПСЖ. Отмечается, что "Реал" требует за игрока 35 миллионов евро.
Соглашение Хамеса с мадридским клубом истекает летом 2021 года.
В этом сезоне на счету игрока один гол и два ассиста в 14 матчах.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" близок к трансферу хавбека "Реала". | http://soccernews.ru
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