Агент Мендеш предложил услуги Хамеса ПСЖ

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Агент Мендеш предложил услуги Хамеса ПСЖ

Агент Жорже Мендеш работает над переходом хавбека "Реала" Хамеса Родригеса в другой клуб.

По сведениям Le10sport, агент предложил услуги 29-летнего колумбийца ПСЖ. Отмечается, что "Реал" требует за игрока 35 миллионов евро.

Соглашение Хамеса с мадридским клубом истекает летом 2021 года.

В этом сезоне на счету игрока один гол и два ассиста в 14 матчах.

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