Ради трансфера Холанда "Барселона" готова продать 6 футболистов
"Барселона" всерьез нацелена на покупку форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Как сообщает Marca, новый президент каталонцев Жоан Лапорта определил покупку норвежца главной трансферной целью на летнее трансферное окно.
Отмечается, что на осуществление трансфера "Барсе" нужно не менее 100 миллионов евро, поэтому клуб готов расстаться с Антуаном Гризманном, Усманом Дембеле, Филиппе Коутиньо, Мартином Брэйтуэйтом, Самюэлем Умтити и Хуниором Фирпо.
В текущем сезоне на счету Холанда 31 гол и 8 ассистов в 29 играх.
Читайте также: "Реал" может инвестировать более 250 млн евро в трансфер Холанда. | http://soccernews.ru
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
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|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14