Крыховяк продолжит карьеру в "Краснодаре"
Фото: инстаграм сборной Польши
Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк станет игроком "Краснодара".
Как сообщает "Чемпионат", 31-летний поляк заключил с "быками" трехлетний контракт. Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что трансфер Крыховяка обойдется в 1,5 миллиона евро.
Также отмечается, что за три года в "Краснодаре" игрок заработает 9,5 миллиона евро.
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