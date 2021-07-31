Крыховяк продолжит карьеру в "Краснодаре"

Фото: инстаграм сборной Польши

Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк станет игроком "Краснодара".

Как сообщает "Чемпионат", 31-летний поляк заключил с "быками" трехлетний контракт. Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что трансфер Крыховяка обойдется в 1,5 миллиона евро.

Также отмечается, что за три года в "Краснодаре" игрок заработает 9,5 миллиона евро.

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