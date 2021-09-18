39-летний Павлюченко забил 8 голов в 8 играх сезона

Фото: инстаграм Павлюченко

Форвард "Знамени" Роман Павлюченко отметился голом и результативной передачей в игре Олимп-II дивизиона ФНЛ против "Химок-М" (2:1).

Таким образом, 39-летний футболист в 8 матчах текущего сезона забил 8 голов. Также он сделал 4 ассиста.

Три гола Павлюченко забил в рамках Кубка России, пять - в Олимп-II дивизиона ФНЛ.

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