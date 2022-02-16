Президент ПСЖ отреагировал на победу над "Реалом"

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Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи прокомментировал победу над "Реалом" (1:0) в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мы провели отличную игру, футболисты были настоящей командой. Мы контролировали игру с первой до последней минуты, вплоть до гола. Это была идеальная игра.

Мы очень гордимся показанной игрой, однако это только первый тайм. Я верю, что футболисты и тренер сохранят холодную голову. Мы готовы к ответной игре", - приводит слова Аль-Хелаифи Get French Football News.

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