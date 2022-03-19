Агент Шиманьского и Рыбуса высказался о призывах исключить их из сборной за выступления в РПЛ
Фото инстаграм Себастьяна Шиманьски
Агент Мариуш Пекарски отреагировал на призывы отстранить Себастьяна Шиманьского и Мацея Рыбуса от выступлений за сборную Польши.
"Почему? За что? Что они сделали не так? Их уничтожают, не разбираясь в вопросе. У меня складывается ощущение, что сегодня имидж и позерство важнее реального положения дел. Мы рабы пиара, показухи, "сердечек" в Twitter.
Я бы хотел, чтобы люди поняли, что некоторые вещи требуют терпения. Нельзя перевернуть свою жизнь в одночасье, разорвать семейные узы, за день все уладить. Взгляните на ситуацию со стороны человека, которого оцениваете. Подумайте о том, что происходит. Наше общество впервые в такой ситуации.
Давайте не будем уничтожать невинных людей, оказавшихся в тяжелой ситуации", - приводит слова агента Meczyki.
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