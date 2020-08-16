Де Брюйне рассказал о возможных последствиях жесткого графика игр

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Де Брюйне рассказал о возможных последствиях жесткого графика игр

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне после поражения от "Лиона" (1:3) в матче четвертьфинала Лиги Чемпионов пожаловался на жесткий график после возобновления сезона.

"Большое количество игр пока не сказываешься на нас. Но я переживаю по поводу будущего. Через полгода мы все будем сломлены физически и ментально.

Национальным федерациям футбола, ФИФА и УЕФА следует обратить на это внимание. Но "деньги правят игрой", – цитирует де Брюйне Het Laatste Nieuws.

Напомни, вчера, 15 августа, "Лион" разгромил "Сити" (3:1) в четвертьфинале Лиги Чемпионов. "Горожане" закончили выступление в турнире.

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