Де Брюйне быстрее всех в истории АПЛ достиг отметки отметки в 50 результативных передач
В матче 3-го тура чемпионата Англии "Борнмунт" - "Манчестер Сити" (0:2; перерыв) полузащитник Кевин Де Брюйне отличился результативной передачей.
Для бельгийца этот ассист стал 50-м в карьеру. Для достижения этого результата 28-летнему хавбеку 123 матча принадлежал полузащитнику "Арсенала" Месуту Озилу, который свой 50-й ассист отдал в 141-м матче АПЛ.
Отметим, что 49 ассистов футболист отдал в составе "Манчестер Сити".
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|Команда
|М
|О
|1
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|3
|9
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|Манчестер Сити
|3
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|Арсенал Лондон
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|Лестер Сити
|3
|5
|5
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|9
|Кристал Пэлас
|3
|4
|10
|Борнмут
|3
|4
|11
|Эвертон
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|Челси
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Астон Вилла
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
|3
|18
|Вулверхэмптон
|2
|2
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|20
|Уотфорд
|3
|0