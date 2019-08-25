Де Брюйне быстрее всех в истории АПЛ достиг отметки отметки в 50 результативных передач

1 Теги манчестер ситикевин де брюйне

Де Брюйне быстрее всех в истории АПЛ достиг отметки отметки в 50 результативных передач

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Борнмунт" - "Манчестер Сити" (0:2; перерыв) полузащитник Кевин Де Брюйне отличился результативной передачей.

Для бельгийца этот ассист стал 50-м в карьеру. Для достижения этого результата 28-летнему хавбеку 123 матча принадлежал полузащитнику "Арсенала" Месуту Озилу, который свой 50-й ассист отдал в 141-м матче АПЛ.

Отметим, что 49 ассистов футболист отдал в составе "Манчестер Сити".

А еще: Гвардиола: "У "Манчестер Сити" нет Месси и Роналду, но мы все равно забиваем много голов"| http://soccernews.ru
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