Де Брейне, Мюллер и Алькантара претендуют на звание лучшего хавбека Лиги Чемпионов

Теги кевин де брюйнетомас мюллертьяго алькантара

Де Брейне, Мюллер и Алькантара претендуют на звание лучшего хавбека Лиги Чемпионов

Стали известны имена трех игроков, претендующих на звание лучшего хавбека Лиги Чемпионов прошлого сезона.

За звание стать лучшим поборются Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Тьяго Алькантара ("Бавария") и Томас Мюллер ("Бавария").

Напомним, Лигу Чемпионов в сезоне-2019/20 выиграла мюнхенская "Бавария".

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