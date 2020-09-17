Де Брейне, Мюллер и Алькантара претендуют на звание лучшего хавбека Лиги Чемпионов
Стали известны имена трех игроков, претендующих на звание лучшего хавбека Лиги Чемпионов прошлого сезона.
За звание стать лучшим поборются Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Тьяго Алькантара ("Бавария") и Томас Мюллер ("Бавария").
Напомним, Лигу Чемпионов в сезоне-2019/20 выиграла мюнхенская "Бавария".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18