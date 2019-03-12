Де Брейне назвал команду, за которую болел в детстве

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне рассказал за какую команду болел, когда был маленьким. Об этом сообщает Goal.com.

"Я болел за "Ливерпуль". Моя семья жила в Англии, где все были фанатами "Ливерпуля". Поэтому и я стал за них болеть.

Больше всего мне нравился Майкл Оуэн, он был маленьким и быстрым, как я. А еще мне нравились Зинедин Зидан и Роналдиньо", - сказал де Брюйне.

В нынешнем сезоне де Брейне участвовал в 14 матчах, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

Не пропустите: Зинченко в старте "Манчестер Сити" на матч с "Шальке" в 1/8 финала Лиги чемпионов | http://soccernews.ru