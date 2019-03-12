Де Брейне назвал команду, за которую болел в детстве
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне рассказал за какую команду болел, когда был маленьким. Об этом сообщает Goal.com.
"Я болел за "Ливерпуль". Моя семья жила в Англии, где все были фанатами "Ливерпуля". Поэтому и я стал за них болеть.
Больше всего мне нравился Майкл Оуэн, он был маленьким и быстрым, как я. А еще мне нравились Зинедин Зидан и Роналдиньо", - сказал де Брюйне.
В нынешнем сезоне де Брейне участвовал в 14 матчах, отметившись 1 голом и 1 ассистом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14