Де Брейне назвал команду, за которую болел в детстве

Теги манчестер ситикевин де брюйнеливерпуль

Де Брейне назвал команду, за которую болел в детстве

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне рассказал за какую команду болел, когда был маленьким. Об этом сообщает Goal.com. 

"Я болел за "Ливерпуль". Моя семья жила в Англии, где все были фанатами "Ливерпуля". Поэтому и я стал за них болеть. 

Больше всего мне нравился Майкл Оуэн, он был маленьким и быстрым, как я. А еще мне нравились Зинедин Зидан и Роналдиньо", - сказал де Брюйне.  

В нынешнем сезоне де Брейне участвовал в 14 матчах, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

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