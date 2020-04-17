Де Брейне не исключает, что мог переболеть коронавирусом во время карантина

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Де Брейне не исключает, что мог переболеть коронавирусом во время карантина

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне заявил, что, возможно, переболел коронавирусом, будучи на карантине.

"Я в порядке. Моя семья болела первые две недели. Мое состояние было разным, то хуже, то лучше - но сейчас мы все здоровы. Не знаю, был ли это коронавирус, но сейчас с нами все хорошо", - цитирует де Брюйне Sky Sports.

Розыгрыш АПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Более 2 миллионов человек в мире заражены Covid-19.

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