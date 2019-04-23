Де Брейне не поможет "Манчестер Сити" в матче с "Манчестр Юнайтед"

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Де Брейне не поможет "Манчестер Сити" в матче с "Манчестр Юнайтед"

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что полузащитник Кевин Де Брюйне не сможет принять участие в матче 31-го тура чемпионата Англии. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее стало известно, что де Брюйне, вероятно, пропустит все матчи в этом сезоне из-за мышечной травмы, полученной в игре с "Тоттенхэмом", однако Гвардиола опроверг эту информацию.

"Думаю, завтра де Брюйне не сыграет. У него мышечная травма. Дальше посмотрим как он будет восстанавливаться", - сказал Гвардиола. 

Не пропустите: Де Брейне назвал команду, за которую болел в детстве | http://soccernews.ru

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