Де Брейне не поможет "Манчестер Сити" в матче с "Манчестр Юнайтед"

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что полузащитник Кевин Де Брюйне не сможет принять участие в матче 31-го тура чемпионата Англии. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее стало известно, что де Брюйне, вероятно, пропустит все матчи в этом сезоне из-за мышечной травмы, полученной в игре с "Тоттенхэмом", однако Гвардиола опроверг эту информацию.

"Думаю, завтра де Брюйне не сыграет. У него мышечная травма. Дальше посмотрим как он будет восстанавливаться", - сказал Гвардиола.

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