Де Брейне признан лучшим игроком года в Англии по версии PFA

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне стал лучшим игроком года в Англии.

Ранее лучшим молодым футболистом страны стал защитник "Ливерпуля" Трент-Александер Арнольд.

За награду также боролись Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Джордан Хендерсон, Садио Мане и Рахим Стерлинг.

В минувшем розыгрыше 29-летний бельгиец участвовал в 35 матчах АПЛ, забил 13 голов и отдал 22 результативные передачи.

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