Де Брейне признан лучшим игроком года в Англии по версии PFA

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне стал лучшим игроком года в Англии.

Ранее лучшим молодым футболистом страны стал защитник "Ливерпуля" Трент-Александер Арнольд.

The PFA Players’ Player of the Year 2020: Kevin De Bruyne, Manchester City!

