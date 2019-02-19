Де Брейне ярко высказался о будущем матче с "Шальке"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне рассказал, что думает о ближайшем матче с "Шальке" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"В последнее время мне не везло с травмами. Сейчас я чувствую себя намного лучше. Я очень рад, что сейчас играю лучше, чем в первое время после травм.

На данный момент наша цель - побеждать в каждом матче.

Сейчас нас радует наше положение и мы хотим идти дальше в каждом соревновании. В лиге мы проиграли чуть больше, но мы все еще боремся - во всех турнирах", - сказал де Брюйне.

Матч состоится завтра, 20 февраля. Начало - в 23:00.

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