Де Брюйне, Азар, Стерлинг претендуют на звание лучшего игрока АПЛ в ноябре

Теги рахим стерлингэден азаркевин де брюйне

Де Брюйне, Азар, Стерлинг претендуют на звание лучшего игрока АПЛ в ноябре

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока Премьер-лиги по итогам ноября, сообщает официальный сайт АПЛ.

В список попали: Рахим Стерлинг, Кевин де Брюйне (оба – "Манчестер Сити"), Роберт Брэйди ("Бернли"), Эден Азар ("Челси"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Мохамед Салах ("Ливерпуль") и Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед").

Победитель будет назван 15 декабря.

Не пропустите: Венгер, Гвардиола и Конте поборются за звание лучшего тренера АПЛ в ноябре. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига Чемпионов: итоги и символическая сборная заключительного тура

Лига Чемпионов: итоги и символическая сборная заключительного тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов