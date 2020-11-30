Де Брюйне близок к подписанию 5-летнего контракта с "Ман Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне готов подписать с клубом новый контракт, утверждает CBS Sports.

Новое соглашение 29-летнего футболиста с "горожанами" будет рассчитано на 5 лет. Де Брюйне решил остаться в клубе из-за того, что главный тренер Хосеп Гвардиола недавно продлил свое соглашение с "Сити". Именно это сподвигло игрока на позитивной ноте проводить переговоры.

Ожидается, что о продлении контракта станет известно в ближайшее время.

Полузащитник играет в "Манчестер Сити" с лета 2015 года. В английский клуб он перешел из "Вольфсбурга" за 74 миллиона евро. Это сделало его самым дорогим приобретением в истории клуба на тот момент. Нынешний контракт игрока истекает летом 2023 года.

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