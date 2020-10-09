Де Брюйне близок к продлению контракта с "Ман Сити" на 5 лет

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне близок к продлению контракта с клубом. Об этом сообщает The Times.

По данным источника, 29-летний бельгиец продолжит выступать с "горожанами" до 2025 года. Переговоры все еще ведутся.

Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года.

А еще: Кевин де Брюйне - лучший игрок АПЛ| http://soccernews.ru