Де Брюйне близок к продлению контракта с "Ман Сити" на 5 лет

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Де Брюйне близок к продлению контракта с "Ман Сити" на 5 лет

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне близок к продлению контракта с клубом. Об этом сообщает The Times.

По данным источника, 29-летний бельгиец продолжит выступать с "горожанами" до 2025 года. Переговоры все еще ведутся.

Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года.

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