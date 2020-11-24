Де Брюйне договорился с "Манчестер Сити" о продлении контракта
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне решил связать своё будущее с клубом на более длительный срок.
По информации Todo Fichajes, звёздный бельгиец дал согласие на подписание нового контракта, рассчитанного до 2025 года.
Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает по окончании сезона 2022/23.
Де Брюйне выступает за "Сити" с августа 2015 года, сыграл 233 матча, забил 58 голов и сделал 96 ассистов.
Не пропустите: Гвардиола хочет видеть Харри Кейна в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
главное
-
Опубликована символическая сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
"Барселона" может заменить травмированного Пике экс-защитником "Реала"
-
Милонов поддержал Широкова в деле об избиении арбитра. Депутата обвинили в давлении на суд
-
Моуринью на вершине АПЛ, Ибра снова тащит "Милан", "Реал" и "Барселона" - больше не лидеры Ла Лиги: главные итоги футбольных выходных
-
"Реал" и "Интер" обсуждают громкий обмен полузащитниками
Лента новостей
-
Дзюба показал, как проводит время в номере отеля в Риме (видео)
-
Маскерано отказался возвращаться в "Барселону" на подмену Пике
-
Опубликована символическая сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
УЕФА назначил арбитров на матч ЦСКА - "Фейеноорд"
-
"Барселона" может заменить травмированного Пике экс-защитником "Реала"
-
Серхио Рамос показал, как восстанавливается после травмы
-
Геннадий Орлов дал совет Заболотному
-
1
Милонов поддержал Широкова в деле об избиении арбитра. Депутата обвинили в давлении на суд
-
Иско хочет поиграть за пределами Испании
-
Де Брюйне договорился с "Манчестер Сити" о продлении контракта
-
1
Моуринью на вершине АПЛ, Ибра снова тащит "Милан", "Реал" и "Барселона" - больше не лидеры Ла Лиги: главные итоги футбольных выходных
-
Шевченко - о коронавирусе: "Лучше было бы уже переболеть"
-
"Спартак" согласился продлить аренду Педро Роши во "Фламенго"
-
Руни назвал клубы, которые хотели его купить 10 лет назад
-
Аленичев рассказал, почему российские футболисты не хотят играть в Европе
-
Дмитрий Тарасов прокомментировал вопрос вакцинации от коронавируса
-
1
"Реал" опубликовал заявку на матч с "Интером", Рамос и Бензема - вне состава
-
Гризманн высказался о появлении слухов о его конфликте с Месси
-
Защитник сборной России заболел ангиной
-
1
Игрок "Милана" потерял зуб в игре с "Наполи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18