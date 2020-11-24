Де Брюйне договорился с "Манчестер Сити" о продлении контракта

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне решил связать своё будущее с клубом на более длительный срок.

По информации Todo Fichajes, звёздный бельгиец дал согласие на подписание нового контракта, рассчитанного до 2025 года.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает по окончании сезона 2022/23.

Де Брюйне выступает за "Сити" с августа 2015 года, сыграл 233 матча, забил 58 голов и сделал 96 ассистов.

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