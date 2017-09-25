Де Брюйне готов продлить контракт с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне готов подписать новый контракт со своим клубом.

"Я счастлив здесь, всё идёт отлично и у меня нет причин куда-то уходить. Не думаю, что переговоры о продлении контракта начнутся немедленно, но здорово, что в клубе так уверены во мне" - цитирует бельгийца The Telegraph.

Напомним, что действующий контракт де Брюйне с "Манчестер Сити" истекает в 2021 году. Ранее сообщалось, что "горожане" готовы по новому соглашению увеличить зарплату футболиста в два раза.

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