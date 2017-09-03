Де Брюйне: "Гвардиола призывает меня делать как можно больше"

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне поделился мнением о работе тренера команды Хосепа Гвардиолы.

"Пеп призывает меня делать как можно больше, но специфичных требований у него нет. Я старался хорошо подготовиться во время предсезонки. У нас было достаточно времени, и мне кажется, что я в хорошей игровой форме, - стараюсь делать всё, что от меня зависит.

Пауза на международные матчи не помешает команде продолжить результативную игру в предстоящих матчах. Я знаю, что противники внимательно следят за нашими хавбеками и нападающими, но меня это не смущает. Нам нужны победы" - приводит слова Де Брюйне сайт клуба.

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