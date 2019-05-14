Де Брюйне - Гвардиоле: "Ты дерьмовый тренер, ты только побеждаешь"

1 Теги манчестер ситихосеп гвардиолакевин де брюйне

Де Брюйне - Гвардиоле: "Ты дерьмовый тренер, ты только побеждаешь"

Забавный случай произошел во время празднования "Манчестер Сити" победы в АПЛ.

В одном из эпизодов хавбек "горожан" Кевин Де Брюйне сказал тренеру команды Хосепу Гвардиоле: "Ты дерьмовый тренер, ты только побеждаешь". Наставник в ответ только переспросил: "Что?"

Напомним, что "Сити" добыл чемпионский титул в последнем туре АПЛ, обыграв "Брайтон" (4:1).

Де Брюйне в этом сезоне провел 31 игру, в которых забил 5 голов и отдал 10 ассистов.

Читайте также: "Ливерпуль" играл очень хорошо, но "Сити" все равно выиграл справедливо! Объясняем статистический аспект чемпионской гонки в Англии. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Троллит шарлатана.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов