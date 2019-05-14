Де Брюйне - Гвардиоле: "Ты дерьмовый тренер, ты только побеждаешь"

Забавный случай произошел во время празднования "Манчестер Сити" победы в АПЛ.

В одном из эпизодов хавбек "горожан" Кевин Де Брюйне сказал тренеру команды Хосепу Гвардиоле: "Ты дерьмовый тренер, ты только побеждаешь". Наставник в ответ только переспросил: "Что?"

Напомним, что "Сити" добыл чемпионский титул в последнем туре АПЛ, обыграв "Брайтон" (4:1).

Де Брюйне в этом сезоне провел 31 игру, в которых забил 5 голов и отдал 10 ассистов.

Читайте также: "Ливерпуль" играл очень хорошо, но "Сити" все равно выиграл справедливо! Объясняем статистический аспект чемпионской гонки в Англии. | http://soccernews.ru