Де Брюйне хочет побить рекорд Анри

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что он намерен может побить рекорд по голевым передачам за один сезон в чемпионате Англии. Сейчас достижение принадлежит бывшему нападающему "Арсенала" Тьерри Анри, который отметился 20-ю результативными передачами в сезоне-2002/03.

"Я считаю, что у меня 17 голевых передач, так как одной из них меня лишили в матче с "Арсеналом". Я по-прежнему не понимаю, зачем они так сделали.

В сборной Бельгии я шутил над Анри. Я сказал ему, что приду за его рекордом. Но если мне не удастся, то я продолжу приносить пользу команде", - приводит слова де Брюйне Goal.

В нынешнем сезоне 28-летний Де Брюйне провел 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил восемь мячей и отдал 16 результативных передач.

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