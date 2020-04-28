Де Брюйне хочет побить рекорд Анри

Теги манчестер ситикевин де брюйнетьерри анри

Де Брюйне хочет побить рекорд Анри

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что он намерен может побить рекорд по голевым передачам за один сезон в чемпионате Англии. Сейчас достижение принадлежит бывшему нападающему "Арсенала" Тьерри Анри, который отметился 20-ю результативными передачами в сезоне-2002/03.

"Я считаю, что у меня 17 голевых передач, так как одной из них меня лишили в матче с "Арсеналом". Я по-прежнему не понимаю, зачем они так сделали.

В сборной Бельгии я шутил над Анри. Я сказал ему, что приду за его рекордом. Но если мне не удастся, то я продолжу приносить пользу команде", - приводит слова де Брюйне Goal.

В нынешнем сезоне 28-летний Де Брюйне провел 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил восемь мячей и отдал 16 результативных передач.

Не пропустите: Де Брюйне хотел бы поиграть с Роналду или Анри. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Тарасов рассказал, что он скажет Путину при встрече

Тарасов рассказал, что он скажет Путину при встрече

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов