Де Брюйне хочет побить рекорд Анри
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что он намерен может побить рекорд по голевым передачам за один сезон в чемпионате Англии. Сейчас достижение принадлежит бывшему нападающему "Арсенала" Тьерри Анри, который отметился 20-ю результативными передачами в сезоне-2002/03.
"Я считаю, что у меня 17 голевых передач, так как одной из них меня лишили в матче с "Арсеналом". Я по-прежнему не понимаю, зачем они так сделали.
В сборной Бельгии я шутил над Анри. Я сказал ему, что приду за его рекордом. Но если мне не удастся, то я продолжу приносить пользу команде", - приводит слова де Брюйне Goal.
В нынешнем сезоне 28-летний Де Брюйне провел 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил восемь мячей и отдал 16 результативных передач.
Не пропустите: Де Брюйне хотел бы поиграть с Роналду или Анри. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18