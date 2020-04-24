Де Брюйне хотел бы поиграть с Роналду или Анри

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Де Брюйне хотел бы поиграть с Роналду или Анри

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне назвал одноклубников своей мечты.

"Думаю, кто-то вроде Тьерри Анри или Криштиану Роналду. Нападающие - это главные фигуры для моего стиля игры. Я мог бы делать навесы на Роналду через всё поле, а он принимал бы мяч на высоте трёх метров. Тогда бы число моих голевых передач было просто невообразимым", - цитирует бельгийца Bild.

В текущем сезоне Де Брюйне сыграл за "Сити" 35 матчей, забил 9 голов и сделал 20 ассистов.

Роналду сейчас выступает за туринский "Ювентус". Анри в 2014 году завершил карьеру.

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