Де Брюйне и Стерлинг готовы сыграть с "Арсеналом"

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Де Брюйне и Стерлинг готовы сыграть с "Арсеналом"

Полузащитники "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг могут сыграть в матче первого тура АПЛ против "Арсенала", сообщает официальный сайт клуба.

Несмотря на то, что оба футболиста тренировались после отпуска менее недели, они готовы выйти на поле в ближайшей игре.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Манчестер Сити" состоится 12 августа в 18:00 мск. 

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