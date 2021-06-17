Де Брюйне и Витсель готовы вернуться на поле

Фото твиттер сборной Бельгии

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о готовности полузащитников Кевина Де Брюйне и Акселя Витселя принять участие в ближайшей игре.

"С Де Брюйне всё просто: он здоров и готов играть. Вопрос в том, сколько он сможет провести на поле. Я доволен темпами его восстановления. То же касается Акселя Витселя. Мы хотим подойти к следующим двум матчам в оптимальном составе", - цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Сегодня в 19:00 по московскому времени бельгийцы сыграют с Данией во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

Де Брюйне с конца мая восстанавливался после перелома костей носа и глазницы, а Витсель с января лечился после операции в связи с разрывом ахилла.

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