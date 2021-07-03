Де Брюйне играл против сборной Италии с разрывом связок голеностопа

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Де Брюйне играл против сборной Италии с разрывом связок голеностопа

Фото твиттер Евро-2020

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне объяснил, почему он не лучшим образом провёл четвертьфинальный матч Евро-2020 против Италии.

"Лично для меня это были четыре-пять напряжённых недель. Больше всего хочу поблагодарить наш медперсонал: это чудо, что я сыграл, потому голеностопный сустав точно был повреждён. Разрыв связок. Но я чувствовал сегодня ответственность за страну. Плохо, что большего сделать просто не мог", - цитирует Де Брюйне официальный сайт УЕФА.

Напомним, что бельгийцы потерпели поражение от итальянцев со счётом 1:2.

Де Брюйне отыграл матч полностью, но не сумел отличиться результативными действиями.

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