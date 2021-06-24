Де Брюйне - лучший игрок группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored, в топ-100 - два россиянина

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию рейтинга лучших футболистов группового этапа Евро-2020.

Первое место занял полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне. На второй строчке форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, на третьей - хавбек сборной Нидерландов Френки Де Йонг.

В топ-100 рейтинга попали два игрока сборной России - это Артём Дзюба и Далер Кузяев.

1. Кевин Де Брюйне (Бельгия) - 8,84;

2. Криштиану Роналду (Португалия) - 8,06;

3. Френки Де Йонг (Нидерланды) - 7,87;

4. Мануэль Локателли (Италия) - 7,86;

5. Мемфис Депай (Нидерланды) - 7,84;

6. Ромелу Лукаку (Бельгия) - 7,77;

7. Чиро Иммобиле (Италия) - 7,77;

8. Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды) - 7,75;

9. Роберт Левандовски (Польша) - 7,58;

10. Эмиль Форсберг (Швеция) - 7,55;

...

84. Артём Дзюба (Россия) - 6,93;

...

91. Далер Кузяев (Россия) - 6,90.

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