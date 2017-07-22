Де Брюйне: "Лукаку хорошо подойдёт "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне оценил перспективы своего соотечественника Ромелу Лукаку в "Манчестер Юнайтед"

"Лукаку хорошо подойдёт "Манчестер Юнайтед". Все знают о его способностях на поле, он будет выполнять свою работу. Очевидно, у него свой стиль игры. Нельзя его сравнивать с Месси. Лукаку является большим физически одарённым парнем и может играть великолепно. Думаю, в следующем сезоне он забьёт 20–25 голов за "Манчестер Юнайтед". За него будет говорить статистика" - приводит слова де Брюйне The Guardian.

Напомним, что "МЮ" заплатил "Эвертону" за трансфер Лукаку 84,7 миллиона евро.

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