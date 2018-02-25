Де Брюйне: "Манчестер Сити" обладает невероятным потенциалом"

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Де Брюйне: "Манчестер Сити" обладает невероятным потенциалом"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне в восторге от победы своей команды над "Арсеналом" (3:0) в финале Кубка английской Лиги.

"Я рад, что мы победили сегодня. Наша команда заслужила победу. Этот сезон складывается успешно для нас и нам нужно продолжать в том же духе в Премьер-лиге и Лиге Чемпионов. Наш клуб обладает невероятным потенциалом. А наш игровой стиль – один из лучших в мире", – приводит слова Де Брюйне BBC.

Напомним, что "Манчестер Сити" выиграл Кубок Лиги в пятый раз в своей истории.

Не пропустите: "Манчестер Сити" вышел на второе место в истории по числу побед в Кубке Лиги.   | http://soccernews.ru

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